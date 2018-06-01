Роман Григорчук: Я не зря работал в "Габале" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Интервью Report с бывшим главным тренером клуба "Габала" Романом Григорчуком.

- Как вы отнеслись к тому, что распрощались с клубом?

- Мы разошлись по-дружески, мирно. Кроме того, церемония проводов была впечатляющей. Но мы продолжаем свой путь. Сейчас я бы не хотел говорить об этом. Я просто выражаю благодарность и желаю всего самого наилучшего руководству клуба, сотрудникам, всем футболистами команды, всем тем, с кем до сих пор пересекались.

- Вспоминая проведенные в "Габале" 3,5 года, что бы Вы особо отметили?

- За прошедшие два дня с момента ухода из команды я слышу такие хорошие слова от людей, с которыми прощаюсь… Я просто понимаю, что не зря здесь поработал. Это все взаимно и с моей стороны. Я вижу людей, с которыми у меня хорошие отношения. Для меня это главное.

- Что бы Вы посоветовали нынешнему руководству для будущих успехов?

- На эту тему у нас были беседы, обсуждения относительно некоторых вопросов. Но я бы не хотел озвучивать серьезные мысли для широкой аудитории. Я просто желаю успехов новому главному тренеру. Я верю в него и желаю ему добиться еще больших результатов.

- Кстати, не вы ли посоветовали назначения Сянана Гурбанова?

- Я не просто посоветовал его, я верю в него. Я считаю, что Сянан Гурбанов полностью готов к этой работе и окажется полезным для "Габалы".

- Чего не хватило "Габале", чтобы завоевать Кубок Азербайджана?

- Забитых голов. Игра с "Кешля" шла на одинаковом уровне. Возможно, мы даже преобладали. Однако противник смог забить гол, а мы нет. Этим все решилось, и мы не смогли завоевать кубок.

- Вы завоевали серебряную и бронзовую медали в Премьер-лиге, стали финалистами кубка страны. Но за 3,5 года деятельности не смогли завоевать титул. С чем это связано?

- Верно, мы смогли показать хорошие результаты, но упустили шансы завоевать титул. Это огорчает меня.

- Ваше будущее место работы широко обсуждается. Вы можете что-то сказать об этом?

- Здесь нечего обсуждать. Для уточнения нового места работы какое-то время нужно подождать. После того, как я разберусь с этим, все узнают.

- Обычно проработавшие долгое время главные тренеры после отставки говорят о необходимости отдохнуть. Как насчет вас?

- Нет. Я говорил, что до финала Кубка Азербайджана не буду делать никаких заявлений в связи со своей судьбой в команде. После финальной игры я сказал, что в течение 3-4 дней приму решение.

- Значит, у вас уже есть конкретные предложения…

- Я не буду говорить об этом сейчас. Подождите и все узнаете.

- Ваше новое место работы определится в скором времени?

- Мне трудно говорить об этом сейчас. Невозможно предугадать, что будет в будущем. Просто в предстоящие дни мы будем работать над этим, а что будет дальше, никто не может сказать. Я сейчас работаю в этом направлении. Касательно таких моментов ничего большего не говорю. После того, как все прояснится, все узнают. Зачем вести такие беседы без конкретики?

- У Вас конкретно есть предложение от казахстанского клуба "Астана"?

- Повторюсь: сейчас мне следует работать над тем, чтобы определиться, что сделать в будущем. После официального объявления все станет ясно. Тогда нам будет легко о чем-то говорить.