Роман Григорчук: Сегодня Джавид Гусейнов не был готов к тому, чтобы играть 90 минут

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Я не могу сказать, был ли результат матча справедливым или нет. Не хочу комментировать это".

Как сообщает Report, об этом после матча с "Сумгайытом" заявил главный тренер "Габалы" Роман Григорчук.

Комментируя два гола, забитых воспитанниками "Габалы" на завершившемся ничьей матче с "Сумгайытом" в IX туре Topaz Прмьер-лиги, украинский специалист сказал: "Для футболиста всегда приятно забить гол. Поздравляю игроков по этому случаю. Не хочу оценивать игру своих футболистов. Могу сказать лишь, что доволен своей командой".

Отвечая на вопрос касательно представителя "Габалы" Джавида Гусейнова, он отметил: "Очень рад, что Джавид вместе с нами. Я рад, что сегодня он вышел на поле. Мы делаем все, чтобы он вернул прежнюю форму. Сегодня он не был готов к тому, чтобы играть 90 минут".

Напомним, что сегодня Джавид Гусейнов вышел на поле спустя 14 месяцев.