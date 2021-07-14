О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Рома" приобрела голкипера сборной Португалии

"Рома" приобрела голкипера сборной Португалии Голкипер "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Руй Патрисиу перешёл в итальянскую "Рому"
Футбол
14 июля 2021 г. 01:32
Рома приобрела голкипера сборной Португалии
Руй Патрисиу

Голкипер "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Руй Патрисиу перешёл в итальянскую "Рому".

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Контракт 33-летнего португальского вратаря с "волками" рассчитан до 30 июня 2024 года. Голкипер будет играть за римский клуб под 1-м номером.

"Это отличный клуб, и я очень рад, что могу помочь команде в достижении её целей. Жозе Моуринью — один из величайших тренеров мира, мне не терпится начать работать с ним и делать всё возможное, чтобы помогать команде", — отметил Патрисиу.

Патрисиу выступал за "Вулверхэмптон" с 2018 года, ранее в течение 12 лет он выступал за лиссабонский "Спортинг". С 2010 года голкипер вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды Патрисиу — чемпион Европы (2016) и победитель Лиги наций УЕФА (2019).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Клуб Динамо вышел на последнюю тренировку на Bakcell Arena
ФотоКлуб "Динамо" вышел на последнюю тренировку на "Bakcell Arena"
13 июля 2021 г. 20:22
Интер презентовал новую форму со змеиной чешуей
"Интер" презентовал новую форму со змеиной чешуей
13 июля 2021 г. 18:55
Объявлены судьи матча Карабах - Ашдод
Объявлены судьи матча "Карабах" - "Ашдод"
13 июля 2021 г. 12:11
Атлетико объявил о трансфере аргентинского футболиста
"Атлетико" объявил о трансфере аргентинского футболиста
12 июля 2021 г. 22:51
Клуб Зиря продлил контракт с бразильским нападающим
Клуб "Зиря" продлил контракт с бразильским нападающим
12 июля 2021 г. 19:30
Несколько человек погибли во время празднования победы Италии в финале Евро
Несколько человек погибли во время празднования победы Италии в финале Евро
12 июля 2021 г. 17:03
На финальном матче Евро-2020 присутствовало более 67 тыс. зрителей
На финальном матче Евро-2020 присутствовало более 67 тыс. зрителей
12 июля 2021 г. 09:39
Италия стала первой страной, выигравшей Евровидение и ЧЕ за год
Италия стала первой страной, выигравшей "Евровидение" и ЧЕ за год
12 июля 2021 г. 04:22
Голкипер сборной Италии Доннарумма - лучший игрок Евро-2020
Голкипер сборной Италии Доннарумма - лучший игрок Евро-2020
12 июля 2021 г. 02:33
Криштиану Роналду - лучший бомбардир Евро-2020
Криштиану Роналду - лучший бомбардир Евро-2020
12 июля 2021 г. 02:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi