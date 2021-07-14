"Рома" приобрела голкипера сборной Португалии

Голкипер "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Руй Патрисиу перешёл в итальянскую "Рому"

Голкипер "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Руй Патрисиу перешёл в итальянскую "Рому".

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Контракт 33-летнего португальского вратаря с "волками" рассчитан до 30 июня 2024 года. Голкипер будет играть за римский клуб под 1-м номером.

"Это отличный клуб, и я очень рад, что могу помочь команде в достижении её целей. Жозе Моуринью — один из величайших тренеров мира, мне не терпится начать работать с ним и делать всё возможное, чтобы помогать команде", — отметил Патрисиу.

Патрисиу выступал за "Вулверхэмптон" с 2018 года, ранее в течение 12 лет он выступал за лиссабонский "Спортинг". С 2010 года голкипер вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды Патрисиу — чемпион Европы (2016) и победитель Лиги наций УЕФА (2019).