​Роберто Карлос раскрыл новое место работы

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Стало известно новое место работы Роберто Карлоса. Как передает Report, об этом сообщил ESPN Brasil сам бразильский специалист.

Он продолжит свою деятельность в качестве главного тренера катарского клуба "Аль-Араби": "Я пришел в "Аль-Араби" с большими ожиданиями. Я сделаю все, чтобы сформировать хорошую команду".

Отметим, что 42-летний бразилец начал карьеру главного тренера в махачкалинском "Анжи". Позже он возглавлял турецкие "Сивасспор" и "Акхисар".