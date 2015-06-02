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    ​Роберто Карлос раскрыл новое место работы

    Бразильский специалист будет работать в Катаре

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Стало известно новое место работы Роберто Карлоса. Как передает Report, об этом сообщил ESPN Brasil сам бразильский специалист.

    Он продолжит свою деятельность в качестве главного тренера катарского клуба "Аль-Араби": "Я пришел в "Аль-Араби" с большими ожиданиями. Я сделаю все, чтобы сформировать хорошую команду".

    Отметим, что 42-летний бразилец начал карьеру главного тренера в махачкалинском "Анжи". Позже он возглавлял турецкие "Сивасспор" и "Акхисар". 

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