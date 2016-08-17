​Роберт Просинечки: В матче с Сан-Марино мы обязательно должны победить

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ "Я наблюдал за играми Рамиля Шейдаева и Эмина Махмудова. Думаю, оба футболиста принесут пользу национальной команде".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер национальной команды по футболу Роберт Просинечки.

Хорватский специалист выразил собственную позицию в вопросе, касающемся перспектив выступления Шейдаева и Махмудова в национальной команде: "Дальнейшая карьера зависит от них самих. Надеюсь, что оба достигнут хороших результатов, играя в основном составе в новых командах. Мы держим их в центре внимания, и в случае необходимости мои помощники будут следить за их игрой".

По словам 47-летнего специалиста, оба футболиста будут приглашены на стартующий 24 августа учебно-тренировочный сбор национальной команды: "Выступление этих футболистов в национальной команде положительно скажется на наших планах касательно Евро-2020. Оба они молодые и еще долгие годы могут выступать в национальной команде. Наша работа на этом не заканчивается, мы продолжим поиски молодых футболистов. Не стоит забывать, что до 2020 года нас ждут игры отборочного турнира ЧМ-2018. Пока мы должны направить все внимание на данный отборочный турнир. Во время поездки первую игру мы проведем против сборной Сан-Марино. Мы непременно должны одержать победу в этой игре, чтобы успешно начать групповой раунд. Затем дома мы примем сборную Норвегии. Надеюсь, что никто из футболист не будет иметь травму".

Р.Просинечки также пожелал успехов клубам "Карабах" и "Габала", которые выступят в раунде плей-офф Лиги Европы: "Надеюсь, что обе команды обрадуют болельщиков хорошей игрой и завоюют путевку в групповой этап Лиги Европы. Для азербайджанского футбола это очень важно".