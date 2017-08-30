Роберт Просинечки: Хотя я доволен подготовительным процессом, в Норвегии нас ждет трудная игра - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Интервью информационному агентству Report главного тренера сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки в преддверии намеченного на 1 сентября выездного матча со сборной Норвегии в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года

- Довольны ли Вы уровнем подготовки национальной команды?

- Джавид Гусейнов болел ангиной, а у Агабалы Рамазанова была легкая травма. В последние два дня мы тренировались по намеченной программе в полном составе. На тренировках участвовали также Гусейнов и Рамазанов. Сегодня в Норвегии пройдет легкая тренировка. А завтра мы выйдем на последнюю тренировку перед матчем на стадионе "Уллеваал". Я доволен проведенным до сих пор подготовительным процессом.

- Обычно перед матчем вы объявляете стартовый состав. У вас в уме уже сформировался состав из 11 человек?

- Мы проведем еще одну тренировку. Подожду ее, затем приму окончательное решение.

- Повлияли ли на настроение в лагере национальной команды успехи "Карабаха" в Лиге чемпионов?

- Это является положительным показателем не только для национальной команды, но и для Азербайджана в целом. Все радуются. Безусловно, это ощущается и в национальной команде.

- На какой результат можете рассчитывать на встрече с Норвегией?

- Нас ждет трудная игра. На последних двух матчах Норвегия не смогла обыграть Азербайджан. В прошлом отборочном цикле в гостях сыграли 0:0, а в этом - обыграли со счетом 1:0 на своем поле. Безусловно, они хотят взять реванш. Знаю, что у них сильный состав. Нас ждет трудная игра.