Рейтинг самых дорогих футболистов мира возглавил Неймар

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Бразилец Неймар возглавил рейтинг футболистов из высшей трансферной стоимостью, сформированный Международным центром спортивных исследований (CIES).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", цена нападающего "Барселоны", по данным CIES, достигает 246,8 млн евро.

Своего товарища по команде Лионеля Месси, который занял второе место в списке бразилец обошел более чем на 75 млн. Третье место составители рейтинга отдали французском полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, которого они оценили в 155,3 миллиона евро.

Нападающий мадридского "Реала", который получил "Золотого мяча" и титул действующего чемпиона Европы Криштиану Роналду авторы исследования поставили только на седьмое место, оценив его трансферную стоимость в 126, 5 млн евро.

Как утверждают в CIES, их методика расчета трансферной стоимости позволяет вычислить реальную цену игрока. Статистическая модель учитывает такие показатели, как время, проведенное на поле, забитые голы, возраст футболиста и данные о его действующем контракт, а также интерес со стороны покупателей.