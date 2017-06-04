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    "Реал" второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов - ВИДЕО

    «Реал» в финале Лиги чемпионов победил «Ювентус»

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ «Реал» в финале Лиги чемпионов победил «Ювентус».

    Как передает Report, встреча в Кардиффе завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.

    В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (20-я, 64-я минуты), также голы на счету Карлоса Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У проигравших отличился Марио Манджукич (27). Лучшим игроком финального матча был признан Роналду.

    "Реал" выиграл Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов в рекордный 12-й раз.

    Лига чемпионов — Финал.

    «Ювентус» — «Реал» — 4:1(1:1)

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