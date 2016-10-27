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    "Реал" разгромил клуб третьего дивизиона в 1/16 финала Кубка Испании - ВИДЕО

    Встреча закончилась со счетом 7:1 в пользу мадридского клуба

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Мадридский "Реал" одержал победу над клубом третьего по силе дивизиона Испании "Культураль Леонеса" со счетом 7:1 в гостевом матче 1/16 финала Кубка страны по футболу.

    Как передает Report, в составе победителей по два гола на счету Марко Асенсио (32-я и 53-я минуты) и Альваро Мораты (46, 56), еще по одному мячу забили Начо (68) и Мариано Диас (90). Автогол на счету Джанни Зейверлона (6). У проигравших отличился Бенха (84).

    Соперник мадридского клуба по 1/8 финала определится по результатам жеребьевки. Команды элитного испанского дивизиона начинают борьбу в турнире со стадии 1/16 финала, с 1/8 финала команды выясняют победителя в двухматчевом противостоянии.

    "Реал" является 19-кратным обладателем Кубка Испании, последний раз команда завоевывала трофей в сезоне-2013/14.

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