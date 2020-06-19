​"Реал" победил "Валенсию"

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Реал" принимал "Валенсию".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

На 61-й минуте встречи счет открыл нападающий "Реала" Карим Бензема, забивший гол после передачи форварда мадридского клуба Эдена Азара. Через 13 минут вышедший на замену нападающий Марко Асенсио упрочил преимущество хозяев в счете. На 86-й минуте Бензема оформил дубль и довел счет до разгромного.

Мадридский "Реал" набрал 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Валенсия" (43) - на 8-м месте.