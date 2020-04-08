​"Реал" объявил о снижении зарплат в клубе

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте сообщил о снижении зарплат в клубе в связи с паузой из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на сайт клуба, на снижение окладов согласились все футболисты, баскетболисты и тренеры "Королевского клуба", а также члены руководства. Зарплаты будут снижены на 10-20% в зависимости от судьбы оставшейся части нынешнего сезона.

Розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и практически все спортивные соревнования в мире. К настоящему моменту в Примере сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков. "Реал" занимает второе место и отстает от каталонцев на два балла.