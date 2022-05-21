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«Реал» и «Бетис» организовали коридоры почёта друг другу

«Реал» и «Бетис» организовали коридоры почёта друг другу 20 мая состоялся матч «Реал Мадрид» - «Бетис».
Футбол
21 мая 2022 г. 01:58
«Реал» и «Бетис» организовали коридоры почёта друг другу

20 мая состоялся матч «Реал Мадрид» - «Бетис».

Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Перед матчем команды устроили друг другу коридоры почёта. Севильцы поздравили «Реал» с победой в чемпионате страны, а мадридцы – «Бетис» с победой в Кубке страны.

Команды голов не забили и матч завершился со счётом 0:0.

Отметим, что «Реал Мадрид» набрал 86 очков в 38 матчах и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (65) - на пятом месте.

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