Рамин Мусаев: Все мы мечтаем наблюдать за матчами на освобожденных территориях

"Все мы хотим, чтобы в районах, которые вы представляете, открылись стадионы, и мы наблюдали там за профессиональными футбольными матчами".

"Все мы хотим, чтобы в районах, которые вы представляете, открылись стадионы, и мы наблюдали там за профессиональными футбольными матчами".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Профессиональной футбольной лиги Азербайджана Рамин Мусаев, говоря о Кубке Победы по мини-футболу среди журналистов, организованному по случаю 10-летнего юбилея Центра спортивных исследований и ETOPAZ.

Р.Мусаев также пригласил представителей СМИ на финальный матч Кубка Азербайджана между ФК "Карабах" и "Зиря", который пройдет в Габале: "Вы всегда были с нами на всех наших мероприятиях, играх, будь то жарко, холодно, ветрено или дождливо. Я надеюсь, что стадионы будут построены во всех регионах Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. И на этих стадионах всегда будут проходить игры и они будут полны болельщиками".