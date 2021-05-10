ПСЖ сыграл вничью с "Ренном", уменьшив свои шансы на чемпионство

В матче 36-го тура французской Лиги 1 "Ренн" принимал "Пари Сен-Жермен"

В матче 36-го тура французской Лиги 1 "Ренн" принимал "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Роазон Парк" в Ренне и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 45+6-й минуте. Гол забил бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, который реализовал пенальти. ПСЖ владел небольшим территориальным преимуществом, но в плане создания голевых моментов "Ренн" не уступал именитому сопернику. Как следствие, на 70-й минуте Серу Гирасси сравнял счет. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

"Пари Сен-Жермен", набрав в 36 матчах 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. До конца сезона в Лиге 1 осталось два тура. Лидирует в чемпионате "Лилль" (79).