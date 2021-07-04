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ПСЖ предложил контракт Месси

ПСЖ предложил контракт Месси Французский "Пари Сен-Жермен" предложил контракт нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.
Футбол
4 июля 2021 г. 12:43
ПСЖ предложил контракт Месси
Лионель Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил контракт нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

Как передает Report со ссылкой на AS, с 1 июля аргентинец стал свободным агентом, так как истек срок действия соглашения Месси с каталонской "Барселоной". Пока футболист сосредоточен на выступлениях за национальную команду на Кубке Америки. После турнира в ПСЖ рассчитывают на активные переговоры с 34-летним форвардом.

При этом в "Барселоне" не намерены расставаться с главной звездой клуба. Еще в мае клуб предлагал Месси контракт сроком на десять лет, подразумевавший и работу аргентинца на административной должности после завершения активных выступлений.

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