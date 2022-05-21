«ПСЖ» объявил об уходе Ди Марии

Французский «ПСЖ» на официальном сайте объявил об уходе аргентинского футболиста Анхеля Ди Марии по окончании сезона.

Французский «ПСЖ» на официальном сайте объявил об уходе аргентинского футболиста Анхеля Ди Марии по окончании сезона.

Как передает Report , контракт с игроком не будет продлён.

«Анхель определённо оставил след в истории «ПСЖ». Болельщики запомнят его как умного игрока, который демонстрировал неизменное желание защищать цвета команды. Я приглашаю всех представителей «ПСЖ» присоединиться к нам на «Парк де Пренс» завтра, чтобы воздать Ди Марии то, что он заслуживает», - рассказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

21 мая «ПСЖ» проведёт финальный матч чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Метцем». Ранее сообщалось, что после встречи парижане обещают световое, звуковое и пиротехническое шоу, которое продолжится вручением наград.