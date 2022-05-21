«ПСЖ» объявил об уходе Ди Марии

Французский «ПСЖ» на официальном сайте объявил об уходе аргентинского футболиста Анхеля Ди Марии по окончании сезона.
«Анхель определённо оставил след в истории «ПСЖ». Болельщики запомнят его как умного игрока, который демонстрировал неизменное желание защищать цвета команды. Я приглашаю всех представителей «ПСЖ» присоединиться к нам на «Парк де Пренс» завтра, чтобы воздать Ди Марии то, что он заслуживает», - рассказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
21 мая «ПСЖ» проведёт финальный матч чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Метцем». Ранее сообщалось, что после встречи парижане обещают световое, звуковое и пиротехническое шоу, которое продолжится вручением наград.