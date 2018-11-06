"ПСЖ" обратится в Спортивный арбитражный суд

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Руководство "Пари Сен-Жермен" приняло решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, решение принято в связи с проверкой клуба на соответствие правилам финансового фэйр-плей от представителей УЕФА.

В июле УЕФА начал новую проверку в "ПСЖ", несмотря на то, что клуб выполнил условия организации и продал футболистов на сумму в 50 млн евро, чтобы избежать санкций за нарушения в финансовые периоды 2015, 2016 и 2017 годов. Отмечается, что УЕФА также потребовал от парижан не продлевать истекающий в 2019 году контракт с Qatar Tourism Authority, в связи с чем клубу, вероятно, придётся расстаться с одним из наиболее дорогостоящих игроков команды.

Теперь CAS будет должен рассмотреть заявление "ПСЖ" и провести своё расследование, что заметно затруднит работу УЕФА. При этом проверка суда может занять несколько месяцев.

Манаф Гасымбейли