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    ПСЖ может продать либо Неймара, либо Мбаппе

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Французский ПСЖ может быть вынужден продать одного из двух основных футболистов клуба - Неймара или Килиана Мбаппе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, причина связана с проведением со стороны УЕФА расследований против обвиняемого в финансовых нарушениях парижского клуба. 

    В случае отрицательного решения, для уменьшения долга в 250 млн евро, ПСЖ придется продать либо Неймара, либо Мбаппе. 

    Однако, есть вероятность выхода столичной команды из сложившейся ситуации путем оплаты штрафа. 

    За развитием событий следит заинтересованный в услугах обоих футболистов испанский "Реал Мадрид". 

    Отметим, что прошлым летом ПСЖ выкупил у "Барселоны" Неймара за 222 млн евро, а также арендовал у "Монако" Мбаппе на год с обязательством выкупа летом 2018 года за 180 млн евро.

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