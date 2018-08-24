ПСЖ может продать либо Неймара, либо Мбаппе

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Французский ПСЖ может быть вынужден продать одного из двух основных футболистов клуба - Неймара или Килиана Мбаппе.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, причина связана с проведением со стороны УЕФА расследований против обвиняемого в финансовых нарушениях парижского клуба.

В случае отрицательного решения, для уменьшения долга в 250 млн евро, ПСЖ придется продать либо Неймара, либо Мбаппе.

Однако, есть вероятность выхода столичной команды из сложившейся ситуации путем оплаты штрафа.

За развитием событий следит заинтересованный в услугах обоих футболистов испанский "Реал Мадрид".

Отметим, что прошлым летом ПСЖ выкупил у "Барселоны" Неймара за 222 млн евро, а также арендовал у "Монако" Мбаппе на год с обязательством выкупа летом 2018 года за 180 млн евро.