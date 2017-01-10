Просинечки стал представителем хорватского мороженого в Азербайджане

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки стал официальным представителем мороженого Ledo King производства Хорватии.

Как сообщает Report, по этому случаю в Загребе между хорватским специалистом и директором по маркетингу и развитию компании Аной Стебич был заключен контракт о сотрудничестве.

По словам А.Стебич, Ledo находится на азербайджанском рынке уже 5 лет и также является излюбленным мороженым самого Просинечки: "Мы довольны сотрудничеством с легендарным футболистом и считаем, что успехи известного специалиста скажутся на дальнейшем развитии данного бренда в Азербайджане".

Отметим, что мороженое Ledo кроме Азербайджана также экспортируется в Боснию и Герцеговину, Венгрию, Словению, Норвегию, США, ОАЭ и Ливию.