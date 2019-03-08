Прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Европе прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, финал которой состоится в Баку 29 мая.

Лондонский «Челси» в родных стенах обыграл с крупным счетом киевское «Динамо» - 3:0. С аналогичным счетом завершился матч итальянского «Наполи» и австрийского «Зальцбурга». В Загребе местное "Динамо" обыграло лиссабонскую "Бенфику" 1:0. Испанская "Севилья" и чешская "Славия" сыграли вничью в Испании 2:2.

Один из фаворитов турнира – лондонский «Арсенал» – уступил на выезде французскому «Ренну» со счетом 1:3.

Другие результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы:





Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

"Айнтрахт" (Германия) – 'Интер" (Италия) – 0:0

"Динамо" (Хорватия) – "Бенфика" (Португалия) – 1:0

Гол: 1:0 – Петкович, 38 (с пенальти).

"Ренн" (Франция) – "Арсенал" (Англия) – 3:1

Голы: 0:1 – Ивоби, 4; 1:1 – Бурижо, 42; 2:1 – Монреаль, 65 (в свои ворота); 3:1 – Сарр, 88.

Удаления: нет – Папастотопулос, 41 (вторая ж.к.).

"Севилья" (Испания) – "Славия" (Чехия) – 2:2

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 1; 1:1 – Стох, 25; 2:1 – Эль-Хаддади, 28; 2:2 – Краль, 39.

"Валенсия" (Испания) – "Краснодар" (Россия) – 2:1

Голы: 1:0 - Родриго, 12; 2:0 - Родриго, 24; 2:1 Классон, 63.

"Наполи" (Италия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 3:0

Голы: 1:0 – Милик, 10; 2:0 – Руис, 18; 3:0, Онген, 58 (автогол).

"Челси" (Англия) – "Динамо Kиев" (Украина) - 3:0

Голы: 1:0 – Родригес,17; 2:0 – Виллиан, 65; 3:0 – Хадсон-Одои, 90.

"Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания) - 1:3

Голы: 0:1 – Иборра, 33; 1:1 – Азмун, 35; 1:2 – Морено, 64; 1:3 – Морланес, 71.

***00:14

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Европе проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, финал которой состоится в Баку 29 мая.

Как передает Report, некоторые матчи уже завершены.

Один из фаворитов турнира – лондонский «Арсенал» – уступил на выезде французскому «Ренну» со счетом 1:3.

Испанская "Севилья" дома разошлась миром с чешской "Славией".

Другие результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы:





Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Айнтрахт (Германия) – Интер (Италия) – 0:0

Динамо (Хорватия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Гол: 1:0 – Петкович, 38 (с пенальти).

Ренн (Франция) – Арсенал (Англия) – 3:1

Голы: 0:1 – Ивоби, 4; 1:1 – Бурижо, 42; 2:1 – Монреаль, 65 (в свои ворота); 3:1 – Сарр, 88.

Удаления: нет – Папастотопулос, 41 (вторая ж.к.).

Севилья (Испания) – Славия (Чехия) – 2:2

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 1; 1:1 – Стох, 25; 2:1 – Эль-Хаддади, 28; 2:2 – Краль, 39.