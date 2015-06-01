​Пройдет спецзаседание УЕФА, связанное с ФИФА

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ На этой неделе в Берлине пройдет спецзаседание УЕФА.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил "Интерфакс".
На заседании ожидаются обсуждения, связанные с дальнейшими отношениями с ФИФА.
Отметим, что во время своего выступления до президентских выборов на должность руководителя ФИФА президент УЕФА Мишель Платини высказался с критикой в адрес Йозефа Блаттера.
Напомним, что 29 мая Йозеф Блаттер был переизбран президентом ФИФА.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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