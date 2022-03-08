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Программа поездки сборной Азербайджана изменена из-за Беларуси

Программа поездки сборной Азербайджана изменена из-за Беларуси В программу поездки сборной Азербайджана по футзалу U-19, которая примет участие в отборочном туре чемпионата Европы в Хорватии, внесены изменения.
Футбол
8 марта 2022 г. 13:39
Программа поездки сборной Азербайджана изменена из-за Беларуси

В программу поездки сборной Азербайджана по футзалу U-19, которая примет участие в отборочном туре чемпионата Европы в Хорватии, внесены изменения.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Агатахир Азимов в интервью официальному сайту федерации.

48-летний специалист рассказал, что вылет был запланирован на 14 марта, однако после того, как стало известно, что Беларусь не будет участвовать в турнире, принято решение отбыть из Баку на день позже: "Мы встретимся с Хорватией 17 марта и Латвией 18 марта. В Баку вернемся 19 числа. Для этой возрастной категории чем больше проведенных матчей, тем лучше в плане полученного опыта".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin səfər proqramı Belarusa görə dəyişdirilib

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