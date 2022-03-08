Программа поездки сборной Азербайджана изменена из-за Беларуси

В программу поездки сборной Азербайджана по футзалу U-19, которая примет участие в отборочном туре чемпионата Европы в Хорватии, внесены изменения.

В программу поездки сборной Азербайджана по футзалу U-19, которая примет участие в отборочном туре чемпионата Европы в Хорватии, внесены изменения.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Агатахир Азимов в интервью официальному сайту федерации.

48-летний специалист рассказал, что вылет был запланирован на 14 марта, однако после того, как стало известно, что Беларусь не будет участвовать в турнире, принято решение отбыть из Баку на день позже: "Мы встретимся с Хорватией 17 марта и Латвией 18 марта. В Баку вернемся 19 числа. Для этой возрастной категории чем больше проведенных матчей, тем лучше в плане полученного опыта".