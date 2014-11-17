​Президент турецкого клуба намерен штрафовать футболистов за бороды

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент турецкого "Генчлербирлиги" Ильхан Джавджав намерен штрафовать игроков команды за отращивание бороды на £7 тыс. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, Джавджав считает, что это плохой пример для молодежи.

Он также попытался убедить председателя Турецкой федерации футбола Йылдырыма Демирорена принять общенациональный запрет на бороды для игроков.

"Мне 80 лет и я бреюсь каждый день. Вы спортсмены и должны быть примерами для подражания молодежи", — сказал Джавджав.