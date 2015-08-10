Президент ФК "Сумгаит" рассказал о целях клуба

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Состояние команды неплохое. В составе есть хорошие футболисты". Об этом в заявлении Report сообщил президент футбольного клуба "Сумгаит" Камран Гулиев.

Президент клуба отметил, что состоялся трансфер Магомеда Гурбанова в "Нефтчи" и сообщил, что ежегодно продают футболистов в более престижные клубы: "Это источник доходов клуба".

К.Гулиев рассказал о первой игре сезона руководимого им клуба. Он заявил, что в команде остались 75-80% прошлогоднего состава: "Состав команды практически не изменился. Так как наш соперник "Раван" вернулся в премьер-лигу, его футболисты выйдут на поле с большой решимостью. Естественно, мы тоже так настроены. А каким будет результат, покажет время".

Президент клуба рассказал о целях команды в новом сезоне: "Нашей первой целью является улучшение прошлогоднего результата. В последнем сезоне мы расположились на 8-м место, а в этом году должны занять хотя-бы 7-е место. Считаю, что в прошлом сезоне мы не смогли занять должного места. Потеряли очки из-за собственных ошибок".