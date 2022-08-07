Президент "Ференцвароша" перед игрой с "Карабахом" обратился к болельщикам

Президент венгерского "Ференцвароша" Габор Кубатов обратился к болельщикам по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который они проведут дома против "Карабаха".

Президент венгерского "Ференцвароша" Габор Кубатов обратился к болельщикам по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который они проведут дома против "Карабаха".

Как сообщает Report, поделившийся фотографией с официальной символикой клуба, он позвал болельщиков на стадион.

В посте написано: "Давайте, ребята. Вы должны бороться и идти дальше".

Отметим, что матч "Ференцварош" - "Карабах", который состоится 9 августа на Groupama Arena, начнется в 22:00 по бакинскому времени.