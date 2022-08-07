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Президент "Ференцвароша" перед игрой с "Карабахом" обратился к болельщикам

Президент "Ференцвароша" перед игрой с "Карабахом" обратился к болельщикам Президент венгерского "Ференцвароша" Габор Кубатов обратился к болельщикам по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который они проведут дома против "Карабаха".
Футбол
7 августа 2022 г. 20:36
Президент Ференцвароша перед игрой с Карабахом обратился к болельщикам

Президент венгерского "Ференцвароша" Габор Кубатов обратился к болельщикам по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который они проведут дома против "Карабаха".

Как сообщает Report, поделившийся фотографией с официальной символикой клуба, он позвал болельщиков на стадион.

В посте написано: "Давайте, ребята. Вы должны бороться и идти дальше".

Отметим, что матч "Ференцварош" - "Карабах", который состоится 9 августа на Groupama Arena, начнется в 22:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Ferentsvaroş"un prezidenti "Qarabağ"la oyun üçün azarkeşlərə səslənib

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