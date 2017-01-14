Президент “Барселоны”: буду лично заниматься переговорами с Месси и его семьёй

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что будет лично контролировать переговоры о продлении контракта с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси.

Как передает Report, текущее соглашение с аргентинским футболистом истекает летом 2018 года.

«В клубе никто не волнуется. Хочу заверить всех, что буду лично заниматься переговорами с Месси и его семьёй. Всё на свете требует времени. Мы хотим, чтобы Месси остался, вот и всё. Мы общаемся с его представителями. Всё будет сделано в спокойной атмосфере», — цитирует Бартомеу Goal.