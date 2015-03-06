Президент АФФА внес ясность в важные вопросы, связанные с азербайджанским футболом

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ После заседания Исполнительного комитета АФФА президент федерации Ровнаг Абдуллаев ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает Report, перед этим Р.Абдуллаев заявил, что заседание, прошедшее с членами Исполнительного комитета АФФА, было в достаточной степени продолжительным и тяжелым. Р.Абдуллаев добавил, что на заседании был принят ряд важных решений.

По словам президента АФФА, на заседании обсудили вопросы, вызвавшие разногласие мнений, в том числе обсудили вопрос о лимите, поставленном на зарплату 21 и 23-летних футболистов: "С учетом рекомендаций Комитета клубов и Тренерского комитета, приняли решение, которое даст толчок развитию молодых игроков. На зарплату 21-летних футболистов поставят ограничения. Мы сделали это по требованию клубов, чтобы пресечь искусственное раздувание цен. Мы создали условия для игры молодежи. Чтобы удержать уровень, был поставлен лимит".

По словам Р.Абдуллаева, футболистам в возрасте до 21 года установлен годовой лимит зарплаты в размере до 30 тыс. манатов, а спортсменам в возрасте до 23-х лет - до 50 тыс. манатов: "Если футболист играет в национальной сборной, сумма может возрасти до 50%. Клуб не вправе выдавать более высокую зарплату. Если подобные случаи будут иметь место, спортсмена на год отстранят от футбола и ликвидируют определенные очки клуба в чемпионате".

Президент АФФА заявил, что очередной принятый вопрос связан с вещанием: "Пройдет тендер на вещание игр чемпионата с нового сезона. Победивший на тендере телеканал получит право на вещание Премьер-лиги Азербайджана: "Прибыль от вещания будет поровну разделена между клубами. В будущем, в зависимости от рейтинга, клубы получат деньги за вещание, а определенную часть средств оставят в Профессиональной футбольной лиге".

Р.Абдуллаев добавил, что во всем мире 60% дохода футбол получает за счет телевещания: "Мы также должны последовать этому примеру. Если говорить на языке журналистов, футбол - это "хлеб" и его нужно продавать. Бесплатной продукции не бывает".

Касаясь нового сезона, президент АФФА сказал, что с нового сезона в Премьер-лиге будут играть 10 команд: "Две команды уйдут, и придут 2 новые команды из нижней группы. Это будут лицензированные клубы. То есть, согласно правилам УЕФА, в Премьер-лиге будет играть клуб, обладающий лицензией. В противном случае, команду не допустят в Премьер-лигу. "Сумгайыт" показывает высокие результаты. Агиль Мамедов собрал хорошую команду без легионеров. Он передал в сборную трех футболистов, что является хорошим результатом. Хотелось бы, чтобы таких результатов добились все клубы".

Р.Абдуллаев также заявил, что болельщики не проявляют должного интереса к внутреннему чемпионату: "Важное место в футболе занимает также и местный фактор. Очень жаль, что клубы не могут воспользоваться им. Когда я работал в "Нефтчи", мы привлекали болельщиков лотереями, выигрышами и пр. Тогда, на игру с "Карабахом", пришли 25 тыс. зрителей. Сейчас клубы не проявляют интереса к данному вопросу. Складывается впечатление, будто им удобно играть втихаря, когда никто их не освистывает и не требует отставки".