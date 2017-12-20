Президент АФФА: Чем больше прозрачность, тем больше будет развиваться футбол

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Чем больше прозрачность, тем больше будет развиваться футбол. Представители УЕФА на встрече с нами сказали, что страны Восточной Европы не в состоянии развивать футбол, потому что привнесли в футбол запрещенное. В Западной Европе такие случаи пресечены на корню. Мы тоже должны сделать так, чтобы в нашем футболе запрещенное было пресечено".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.

Коснувшись вопроса манипулирования результатами футбольных матчей, Р. Абдуллаев выделил, что УЕФА взяла под серьезный контроль ставочные игры. По его словам, участвующий в футбольной игре человек никогда не может принимать участие в ставочной игре: "Это считается уголовной ответственностью. Два игрока "Кешля" и тренер "Нефтчи" были отстранены от футбола за это. Их дело передано в прокуратуру".

Р. Абдуллаев также рассказал о работах, проделанных в Баильском тренировочном центре. Он отметил, что тренировочный центр был создан на средства УЕФА.

Президент АФФА также подчеркнул, что за счет средств УЕФА планируется построить два стадиона с естественным покрытием на Сумгайытском городском стадионе и 1 – на Бакинском олимпийском стадионе.

Говоря о заседании исполнительного комитета, президент АФФА сообщил, что в сборные младших возрастных групп были назначены главные тренеры. По его словам, отбор главных тренеров производился Г. Гурбановым и тренерским коллективом.