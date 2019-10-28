Премьер-лига: "Карабах» встретится с "Сабаилом"

Сегодня состоится последний матч IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова примет "Сабаил". Судить будет встречу Орхан Мамедов.

На данный момент, имея в своем активе 22 очка, агдамский представитель занимает первое место, опережая "Нефтчи" на пять очков.

Отметим, что это будет 10 матч, который проведут между собой команды. Лишь в одном из них, выиграл "Сабаил", да и то, благодаря технической победе. В остальных девяти играх неизменно побеждал "Карабах". Число забитых и пропущенных мячей - 17:1 в пользу чемпиона.

Напомним, что в предыдущих трех матчах тура "Кешля" обыграла "Габалу" (2:1), "Сабах" и "Зиря" сыграли вничью (2:2), а "Нефтчи" без труда переиграл "Сумгайыт" со счетом 4:2.