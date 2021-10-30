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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня “Карабах” встретится с “Нефтчи”

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня “Карабах” встретится с “Нефтчи” Сегодня стартует девятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
30 октября 2021 г. 07:35
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня “Карабах” встретится с “Нефтчи”

Сегодня стартует девятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в центральной встрече дня, в целом и тура встретятся "Карабах" и "Нефтчи". Обе команды имеют в своем активе по 17 очков, занимая первые два места в турнирной таблице. В истории чемпионатов Азербайджана клубы между собой встречались 84 раза. В 31 из них представитель Агдама испытал радость победы, а в 23 - флагман. Остальные 30 матчей завершились вничью.

Премьер-лига Азербайджана, IX тур

30 октября (суббота)

16:00. "Зиря" - "Кешля"

Судьи: Рашад Ахмедов, Джаваншир Юсифов, Эйюб Ибрагимов, Камал Умудлу

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

Стадион спорткомплекса "Зиря".

18:30. "Карабах" - "Нефтчи"

Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Муслим Алиев, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

"Азерсун Арена".

Отметим, что матчи девятого тура "Габала" - "Сабах" и "Сумгайыт" - "Сабаил" состоятся 31 октября.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün "Qarabağ" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcək

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