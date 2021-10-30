Премьер-лига Азербайджана: Сегодня “Карабах” встретится с “Нефтчи”

Сегодня стартует девятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в центральной встрече дня, в целом и тура встретятся "Карабах" и "Нефтчи". Обе команды имеют в своем активе по 17 очков, занимая первые два места в турнирной таблице. В истории чемпионатов Азербайджана клубы между собой встречались 84 раза. В 31 из них представитель Агдама испытал радость победы, а в 23 - флагман. Остальные 30 матчей завершились вничью.
Премьер-лига Азербайджана, IX тур
30 октября (суббота)
16:00. "Зиря" - "Кешля"
Судьи: Рашад Ахмедов, Джаваншир Юсифов, Эйюб Ибрагимов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев
Стадион спорткомплекса "Зиря".
18:30. "Карабах" - "Нефтчи"
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Муслим Алиев, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
"Азерсун Арена".
Отметим, что матчи девятого тура "Габала" - "Сабах" и "Сумгайыт" - "Сабаил" состоятся 31 октября.