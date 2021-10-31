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Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи IX тура

Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи IX тура Сегодня завершится девятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
31 октября 2021 г. 07:42
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи IX тура

Сегодня завершится девятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний день состоятся два матча.

Первый состоится в Габале, где местная команда примет "Сабах".

В заключительной встрече тура "Сумгайыт" встретится с клубом "Сабаил".

Премьер-лига Азербайджана, IX тур

16:00. "Габала" - "Сабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Габалинский городской стадион.

18:15. "Сумгайыт" - "Сабаил"

Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Вусал Мамедов, Раван Хамзазаде

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Капитал Банк Арена.

Отметим, что в первый день "Зиря" обыграла "Кешля" 2:0, а "Карабах" разгромил "Нефтчи" со счетом 4:0.

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