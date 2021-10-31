Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи IX тура

Сегодня завершится девятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последний день состоятся два матча.
Первый состоится в Габале, где местная команда примет "Сабах".
В заключительной встрече тура "Сумгайыт" встретится с клубом "Сабаил".
Премьер-лига Азербайджана, IX тур
16:00. "Габала" - "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Габалинский городской стадион.
18:15. "Сумгайыт" - "Сабаил"
Судьи: Фарид Гаджиев, Кямран Байрамов, Вусал Мамедов, Раван Хамзазаде
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Капитал Банк Арена.
Отметим, что в первый день "Зиря" обыграла "Кешля" 2:0, а "Карабах" разгромил "Нефтчи" со счетом 4:0.