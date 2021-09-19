Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Кешля"

Сегодня состоится очередной матч IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, последний чемпион "Нефтчи" примет клуб "Кешля".
Матч, который пройдет на Bakcell Arena начнется в 18:30. Хозяева поля с 4 очками идут на 6-м месте, а гости замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.
Премьер-лига Азербайджана, IV тур
18:30. "Нефтчи" - "Кешля"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Bakcell Arena.
Отметим, что в других матчах тура "Габала" обыграла "Сабаил", забив пять безответных мячей. "Зиря" сыграла вничью с "Сабахом" - 1:1.
Завершится тур матчем между "Карабахом" и "Сумгайытом", которая пройдет 20 сентября.