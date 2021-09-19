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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Кешля"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Кешля" Сегодня состоится очередной матч IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
19 сентября 2021 г. 07:43
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи сыграет с Кешля

Сегодня состоится очередной матч IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последний чемпион "Нефтчи" примет клуб "Кешля".

Матч, который пройдет на Bakcell Arena начнется в 18:30. Хозяева поля с 4 очками идут на 6-м месте, а гости замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

Премьер-лига Азербайджана, IV тур

18:30. "Нефтчи" - "Кешля"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Bakcell Arena.

Отметим, что в других матчах тура "Габала" обыграла "Сабаил", забив пять безответных мячей. "Зиря" сыграла вничью с "Сабахом" - 1:1.

Завершится тур матчем между "Карабахом" и "Сумгайытом", которая пройдет 20 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" "Keşlə" ilə qarşılaşacaq

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