Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Кешля"

Сегодня состоится очередной матч IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня состоится очередной матч IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последний чемпион "Нефтчи" примет клуб "Кешля".

Матч, который пройдет на Bakcell Arena начнется в 18:30. Хозяева поля с 4 очками идут на 6-м месте, а гости замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

Премьер-лига Азербайджана, IV тур

18:30. "Нефтчи" - "Кешля"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Bakcell Arena.

Отметим, что в других матчах тура "Габала" обыграла "Сабаил", забив пять безответных мячей. "Зиря" сыграла вничью с "Сабахом" - 1:1.

Завершится тур матчем между "Карабахом" и "Сумгайытом", которая пройдет 20 сентября.