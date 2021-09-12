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Премьер-лига Азербайджана: Названы стартовые составы "Нефтчи" и "Карабаха"

Премьер-лига Азербайджана: Названы стартовые составы "Нефтчи" и "Карабаха" Объявлены стартовые составы "Нефтчи" и "Карабаха", которые встретятся в третьем туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
12 сентября 2021 г. 19:23
Премьер-лига Азербайджана: Названы стартовые составы Нефтчи и Карабаха

Объявлены стартовые составы "Нефтчи" и "Карабаха", которые встретятся в третьем туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, команды выступят в следующем составе:

"Нефтчи": Агиль Мамедов, Эмин Махмудов (капитан), Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Юсуф Лаваль, Сабир Бугрин, Ромен Баск, Мамаду Кане, Мерт Челик, Исмаил Зульфугарлы, Фамиль Джамалов.

"Карабах": Шахруддин Магомедалиев, Максим Медведев (капитан), Аббас Гусейнов, Исмаил Ибрагимли, Абделла Зубир, Хайме Ромеро, Кевин Медина, Патрик Андраде, Кади Борхес, Ваджи Ибрахима, Торал Байрамов.

Отметим, что встреча, которая пройдет на Bakcell Arena начнется в 20:30.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" və "Qarabağ" komandalarının start heyətəri açıqlanıb

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