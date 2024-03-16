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Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" и "Габала" сыграли вничью

Премьер-лига Азербайджана: "Араз-Нахчыван" и "Габала" сыграли вничью В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются игры 27-го тура.
Футбол
16 марта 2024 г. 20:48
Премьер-лига Азербайджана: Араз-Нахчыван и Габала сыграли вничью

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются игры 27-го тура.

Как сообщает Report, вторая встреча дня состоялась на Liv Bona Dea Arena.

"Араз-Нахчыван" принимал аутсайдера "Габалу". Счет в матче открыли хозяева, на 42-й минуте отличился Нуман Курдич. Однако босниец уже на 59-й минуте получил красную карточку и покинул поле.

Спустя 8 минут гости воспользовались численным преимуществом, окончательный счет установил Осама Халайла - 1:1.

После ничьи нахчыванцы увеличили запас очков до 32, а гости - 16.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" разгромил "Сабаил" со счетом 3:0, "Зиря" обыграла "Кяпаз" - 2:1. Игры "Туран Товуз" – "Карабах" и "Сумгайыт" – "Сабах" пройдут 17 марта.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Araz-Naxçıvan” və “Qəbələ” hərəyə 1 xalı bir qolla qazanıblar

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