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Премьер Грузии поручил проконтролировать цены на авиабилеты в Германию к Евро 2024

Премьер Грузии поручил проконтролировать цены на авиабилеты в Германию к Евро 2024 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил Минэкономики обеспечить дополнительными авиарейсами и фиксированными пониженными ценами на билеты болельщиков сборной страны, которые поедут на чемпионат Европы по футболу в Германию.
Футбол
8 апреля 2024 г. 12:25
Премьер Грузии поручил проконтролировать цены на авиабилеты в Германию к Евро 2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил Минэкономики обеспечить дополнительными авиарейсами и фиксированными пониженными ценами на билеты болельщиков сборной страны, которые поедут на чемпионат Европы по футболу в Германию.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом премьер сказал в начале заседания правительства.

"Хочу попросить министерство экономики начать работать по обеспечению дополнительных прямых рейсов по направлению Дюссельдорфа и Гамбурга. Важно, чтобы нашим согражданам билеты предлагались по фиксированному низкому тарифу", - заявил Кобахидзе.

По словам премьера, авиакомпании воспользовались увеличением спроса, и цены на билеты сразу же после выхода сборной Грузии на чемпионат, увеличились в несколько раз.

С 1 апреля специально для болельщиков, желающих присутствовать на матчах сборной Грузии, авиакомпания Georgian Airways приступила к продаже авиабилетов на специальные прямые рейсы в города Германии. Цены на билеты были в несколько раз выше, чем обычно для этого времени года.

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых - 4:2. Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. Продажа билетов на матчи начнется 15 апреля на официальных платформах УЕФА.

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