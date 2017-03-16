Представлена избирательная платформа Эльхана Мамедова в Исполнительный комитет УЕФА

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Представлена избирательная платформа генсека АФФА Эльхана Мамедова в Исполнительный комитет УЕФА.

Как передает Report, Э.Мамедов отметил, что основу его кандидатуры составляют инновация, прагматизм, командная работа и результат.

Он подчеркнул, что после 9-летней деятельности в национальной ассоциации намерен тесно сотрудничать с европейскими коллегами и добиться еще большего развития футбола, воспользовавшись своими навыками и знаниями, приобретенными от европейского футбола.

"Я являюсь сторонником региональных продвижений в повышении конкурентности во всей Европе, включая обладающие ограниченными средствами ассоциации-члены, представления Восточной Европы во всех уровнях, развития женского футбола. Мы должны продолжить деятельность, чтобы обеспечить высокие стандарты прозрачности игры. Совместными усилиями мы можем направить европейский футбол в новый период развития. И этим мы можем еще больше прославить любимую нами игру".

Отметим, что на выборах в Исполнительный комитет УЕФА за 8 мест будут бороться 13 кандидатов.

Выборы пройдут 5 апреля в столице Финляндии Хельсинки в Конгрессе европейской футбольной структуры.