Представители "Баварии" встретились с Томасом Тухелем

"Бавария" продолжает поиски нового главного тренера команды.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sky in Germany, мюнхенский клуб рассматривает наставника "ПСЖ" Томаса Тухеля в качестве одного из кандидатов на эту должность.

По информации источника, представители немецкого клуба уже выходили на связь с главным тренером "ПСЖ" и разговаривали с ним о возможности возглавить "Баварию". Ответ специалиста заключался в следующем: до окончания сезона-2019/20 об уходе из парижской команды не может быть и речи, а дальше всё будет зависеть от того, какие результаты покажет французский клуб в этом сезоне.

Отметим, что после проигрыша "Айнтрахту" (Франкфурт) со счетом 1:5 в X туре Бундеслиги "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача.