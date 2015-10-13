​Представитель бразильского клуба прибыл в Баку для сотрудничества с "Нефтчи"

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По приглашению "Нефтчи" в Баку находится представитель бразильского клуба "Флуминенсе" Марсело Тейшейра.

Как сообщает Report, сегодня Тейшейра посетил пункт продажи членских карточек флагмана в торгово-развлекательном центре 28 Mall.

В заявлении официальному сайту клуба он поделился впечатлениями о Баку: "Баку очень красивый город. Синтез исторических сооружений с новыми постройками придает ему особый шарм. Увиденное здесь стало для меня приятным сюрпризом".

Сказав, что знает футболиста Айлтона из "Нефтчи" с 17-ти лет, Тейшейра отметил, что работал с ним на протяжении долгого времени. Он также коснулся сотрудничества с "Нефтчи": "Мы познакомились с представителями этого клуба на прошедшем в Германии турнире между молодыми футболистами. Мы затронули вопросы дальнейшего сотрудничества. Для "Флуминенсе" важно сотрудничество с таким клубом, как "Нефтчи". Мы встретились в Бразилии с исполнительным и спортивным директором "Нефтчи". Они поинтересовались нашими футболистами и ознакомились со стилем нашей работы. Затем нас пригласили в Баку".