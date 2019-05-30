Посол Великобритании: Финал ЛЕ в Баку был замечательно организован

Баку замечательно организовал финал Лиги Европы УЕФА. Как сообщает Report, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс по итогам матча.

"Поздравления футбольному клубу "Челси". Это был отличный матч. Молодцы в Баку, что провели такой замечательный финал для наших двух команд. Поле и стадион выглядели на мировом уровне",- заявила посол Великобритании.

Напомним, команда "Челси" обыграла "Арсенал" в финале Лиги Европы УЕФА со счетом 4:1. Матч прошел на Бакинском олимпийском стадионе.