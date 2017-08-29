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    Посольство Великобритании назначило дополнительные дни для желающих получить визу для посещения матча "Карабах"-"Челси"

    Фанаты могут обратиться в визовый отдел 29-31 августа

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Посольство Великобритании в Баку назначило дополнительные дни для желающих получить визу для посещения выездной игры "Карабаха" против "Челси" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Как сообщили Report в посольстве, в связи с этим фанаты могут обратиться в визовый отдел 29-31 августа. Этот шаг предпринят для своевременного получения визы.

    Отметим, что встреча "Челси" – "Карабах" 12 сентября на лондонском стадионе "Stemford Bric" начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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