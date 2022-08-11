Посол Евросоюза назвал игру клуба "Карабах" потрясающей

Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко назвал игру футбольной команды «Карабах» потрясающей.

Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко назвал игру футбольной команды "Карабах" потрясающей.

Как сообщает Report, об этом посол написал в своем Twitter-аккаунте.

Еще раз поздравив команду, дипломат подчеркнул, что "Карабах" вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, и отметил, что ее игра была потрясающей.

Напомним, что 9 августа "Карабах" провел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Представитель Азербайджана был гостем клуба "Ференцварош" в Венгрии. Поединок, проходивший на "Groupama Arena", завершился победой чемпиона Азербайджана со счетом 3:1.

В первом матче "Карабах» сыграл вничью со своим соперником 1:1 и после выездной победы вышел в плей-офф. На этом этапе представитель Агдама встретится с чешским клубом "Виктория" (Пльзень).

"Карабах" свою первую игру проведет 16 или 17 августа дома, а ответный матч - 24 или 25 августа на выезде.