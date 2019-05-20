После бакинского финала "Челси" может заключить контракт с Жиру и потерять Канте

После предстоящего в Баку финала Лиги Европы "Челси" продлит контракт с футболистом Оливье Жиру.

Как сообщает Report со ссылкой на Telefoot, скорее всего лондонский клуб, который обычно заключает с футболистами старше 30 лет годовой контракт, заключит с 32-летним форвардом соглашение до июля 2020 года.

Жиру, становившийся победителем ЧМ 2018 года в составе французской сборной, в текущем сезоне в 27 матчах в составе "Челси" забил 2 гола.

Другой переживший чемпионство в мундиале французский футболист Нголо Канте может покинуть "Челси" в летний перерыв.

По сообщению Mirror, в услугах 28-летнего полузащитника заинтересован французский ПСЖ. Скорее всего парижский клуб предложит обладающему контрактом с лондонцами до 2023 года Канте заманчивое предложение.

Отметим, что на предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финале "Челси" встретится с другой лондонской командой - "Арсеналом".