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Помощник Николы Юрчевича: Это для меня первая работа со сборной

Помощник Николы Юрчевича: Это для меня первая работа со сборной

"Мы совместно с Николой Юрчевичем проанализировали игры, транслировавшиеся на хорватском телевидении. Получив предложение от Азербайджана, он поинтересовался, буду ли я сопровождать его. Эта идея поразила меня".

Как сообщает Report, об этом в интервью австрийскому порталу Spox заявил помощник главного тренера сборной Азербайджана по футболу Николы Юрчевича - Марио Токич. 

"Никола - хороший человек и прекрасный главный тренер. Это для меня первая работа со сборной. Я доволен своим решением. Главная наша проблема - время. Мы хотим сформировать новую команду. Пока у нас нет времени отрабатывать тактическую часть. В январе нам предстоят тренировочные сборы". 

Отметим, что Марио Токич с февраля текущего года работает помощником главного тренера Никола Юрчевича.

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