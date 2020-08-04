Помощник Де Бьязи: Я буду работать в Азербайджане 10 дней в месяц

"Новая работа кажется мне очень интересной, и безусловно, отличается от других".

"Новая работа кажется мне очень интересной, и безусловно, отличается от других".

Как передает Report, этими мыслями с изданием Ternana Time поделился один из помощников нового главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи Алессандро Скайя.

Специалист по физической подготовке сказал, что выедет в Баку 9 августа: "Так, я приступаю к новой работе. 5 сентября мы проведем первую игру в Лиге наций УЕФА. Для лучшей подготовки к турниру мы будем в Азербайджане в августе. Затем каждый месяц я буду работать в этой стране примерно 10 дней или пока не возьму какие-либо официальные обязательства".

АФФА подписала с Джанни Де Бьязи контракт на 1,5 года.