Покинувший "Нефтчи" игрок продолжит карьеру в Португалии

Покинувший бакинский "Нефтчи" во время зимнего перерыва Харрамиз Соарес, продолжит карьеру в Португалии.

Покинувший бакинский "Нефтчи" во время зимнего перерыва Харрамиз Соарес, продолжит карьеру в Португалии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, полузащитник из Сан-Томе и Принсипи достиг договоренности с бывшим клубом "Фаренсе".

32-летний футболист подпишет контракт на 1,5 года.

Следует отметить, что Харрамиз Соарес также выступал за португальские "О Элвас" (2009–2010), "Алжустрелленсе" (2010–2011), "Униао Монтемор" (2011-2013), "Бенфика Б" (2013-2014), "Фаренсе" (2014-2016), "Ковилья" (2016 - 2017), "Академика" (2017 - 2018), "Тондела" (2018), "Мафра" (2018-2019), "Лейшоинш" (2019 – 2020) и "Эшторил" (2021).