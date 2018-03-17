Покер Салаха помог "Ливерпулю" разгромить "Уотфорд" - ВИДЕО

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ «Ливерпуль» победил «Уотфорд» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, поединок прошёл в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В первом тайме два мяча в ворота гостей отправил полузащитник Мохамед Салах. На 49-й минуте встречи отличился хавбек «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Завершил разгром «Уотфорда» Салах, забивший до конца встречи ещё дважды.

Таким образом египтянин забил 28-ой гол в чемпионате и занимает 1-ую строчку в гонке бомбардиров первенства.

«Ливерпуль» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице английского первенства. «Уотфорд» (36) располагается на 11-й строчке.

Англия. Премьер Лига. 31-ый тур

"Ливерпуль" - "Уотфорд" - 5:0

Голы: Салах, 4, 43, 77, 85, Фирмино, 49





"Сток Сити" – "Эвертон" - 1:2

Голы: Чупо-Мотинг, 77 — Тосун, 69, 84





"Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас" - 0:2

Голы: Томкинс, 23, Миливоевич, 68 (с пенальти)

"Борнмут" – "Вест Бромвич" - 2:1

Голы: Айб, 77, Станислас, 89 — Родригес, 49