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    Покер Салаха помог "Ливерпулю" разгромить "Уотфорд" - ВИДЕО

    Египтянин забил 28-ой мяч в сезоне

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ «Ливерпуль» победил «Уотфорд» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

    Как передает Report, поединок прошёл в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

    В первом тайме два мяча в ворота гостей отправил полузащитник Мохамед Салах. На 49-й минуте встречи отличился хавбек «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Завершил разгром «Уотфорда» Салах, забивший до конца встречи ещё дважды.

    Таким образом египтянин забил 28-ой гол в чемпионате и занимает 1-ую строчку в гонке бомбардиров первенства.

    «Ливерпуль» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице английского первенства. «Уотфорд» (36) располагается на 11-й строчке.

    Англия. Премьер Лига. 31-ый тур

    "Ливерпуль" - "Уотфорд" -  5:0

    Голы: Салах, 4, 43, 77, 85, Фирмино, 49


    "Сток Сити" – "Эвертон" - 1:2

    Голы: Чупо-Мотинг, 77 — Тосун, 69, 84


    "Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас" -  0:2

    Голы: Томкинс, 23, Миливоевич, 68 (с пенальти)

    "Борнмут" – "Вест Бромвич" -  2:1

    Голы: Айб, 77, Станислас, 89 — Родригес, 49

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