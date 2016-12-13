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    Погибший футболист клуба "Шапекоэнсе" удостоен награды

    Данило стал первым, набрав 48% голосов

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Погибший в авиакатастрофе в Колумбии вратарь клуба "Шапекоэнсе" Данило удостоен звания "Футболист года" в серии А Бразилии.

    Как сообщает Report, в заявлении местного футбольного клуба отмечается, что в конкурсе вратарь набрал 48% голосов.

    Он принес команде успех, показав хорошую игру в полуфинале встречи с аргентинским "Сан-Лоренсо".

    Напомним, что в прошлом месяце разбился самолет, на борту которого находились футболисты "Шапекоэнсе", направлявшиеся в колумбийский город Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка. Во время авиакатастрофы погибли 22 члена команды. 

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