Погибший футболист клуба "Шапекоэнсе" удостоен награды

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Погибший в авиакатастрофе в Колумбии вратарь клуба "Шапекоэнсе" Данило удостоен звания "Футболист года" в серии А Бразилии.

Как сообщает Report, в заявлении местного футбольного клуба отмечается, что в конкурсе вратарь набрал 48% голосов.

Он принес команде успех, показав хорошую игру в полуфинале встречи с аргентинским "Сан-Лоренсо".

Напомним, что в прошлом месяце разбился самолет, на борту которого находились футболисты "Шапекоэнсе", направлявшиеся в колумбийский город Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка. Во время авиакатастрофы погибли 22 члена команды.