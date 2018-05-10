Победитель Кубка России не подал заявку на участие в Лиге Европы УЕФА

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Российский клуб "Тосно" может остаться вне Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, руководство футбольного клуба "Тосно" из-за финансовых проблем не подало вовремя заявку на прохождение лицензирования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках.

Генеральный директор ленинградского клуба Вячеслав Матюшенко сказал, что они пытаются все сделать: "Мы готовы пройти лицензирование. Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку".

Отметим, что ранее "Тосно" обыграл курский "Авангард" со счетом 2:1 и стал победителем Кубка России, в связи с чем завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.