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    Победитель Кубка России не подал заявку на участие в Лиге Европы УЕФА

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Российский клуб "Тосно" может остаться вне Лиги Европы.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, руководство футбольного клуба "Тосно" из-за финансовых проблем не подало вовремя заявку на прохождение лицензирования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках.

    Генеральный директор ленинградского клуба Вячеслав Матюшенко сказал, что они пытаются все сделать: "Мы готовы пройти лицензирование. Если у нас будет возможность, будем предпринимать попытки сделать все возможное. Ранее у нас были финансовые проблемы, не было возможности их закрыть, поэтому не подали вовремя заявку".

    Отметим, что ранее "Тосно" обыграл курский "Авангард" со счетом 2:1 и стал победителем Кубка России, в связи с чем завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.

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