Петру Раку: Некоторых игроков из сборной Азербайджана знаю по составу Карабаха

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ «Впечатления положительные, как обычно. Все футболисты хотят проявить себя и что-то поменять в сборной, чтобы пришли результаты».

Как передает Report, об этом рассказал футболист сборной Молдавии Петру Раку, оценивая подготовительный процесс команды в преддверии матчей с Южной Кореей 27-го января и с Азербайджаном 30-го января.

Выступающий в настоящее время в «Шерифе» 31 летний футболист так охарактеризовал нового главного тренера Александра Спиридона:

«Его опыт и европейский менталитет очевидны. К назначению Спиридона все отнеслись положительно. Каждый хочет доказать, что достоин сборной. Приход нового главного тренера означает, что все игроки, в особенности в товарищеских матчах, получат шанс проявить себя. Подготовка проходит в интенсивном режиме. Мы только вернулись с отдыха. Несмотря на то, что тренировки более тяжелые, это для того, чтобы сделать нас лучше.

Раку также поделился ожиданиями от матчей со сборными Южной Кореи и Азербайджана.

«Южная Корея- команда, которая готовится к чемпионату мира. Я не знаю каким составом они прибудут в Турцию. А из сборной Азербайджана я знаю некоторых игроков. Потому как прошлым летом в составе «Шериф» играл против «Гарабаха». Хорошая команда. В нашем же составе выступают игроки лишь из чемпионата Молдавии. В Анталью мы едем достичь свои цели и надеемся вернуться оттуда с хорошим результатом»

В предыдущих 9-ти матчах между командами на 3 победы сборной Молдавии, Азербайджан ответил двумя. В 4 встречах победитель не был выявлен. Последняя встреча между этими командами была проведена на Олимпийском стадионе в Баку. Встреча закончилась победой хозяев поля- 2:1. «Карабах» же играл против «Шерифа» в 3-ем отборочном раунде Лиги Чемпионов. Несмотря на то, что в первой игре на домашней арене была зафиксирована ничья- 0:0, в ответной встрече «Карабах» одержал победу – 2:1. В обоих встречах Петру Раку сыграл все 90 минут.