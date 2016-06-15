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    ​Песков надеется на справедливое разбирательство УЕФА всех инцидентов с болельщиками на Евро-2016

    Мы надеемся, что будет безусловно справедливое отношение в ходе разбирательств по всем эксцессам

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Российская сторона рассчитывает на то, что УЕФА будет справедливо разбирать все эксцессы, происходящие с болельщиками разных стран на Евро-2016.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

    "Мы надеемся, что будет безусловно справедливое отношение в ходе разбирательств по всем эксцессам и в равной степени внимательное ко всем сторонам, которые могли иметь причастность", - заявил он.

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